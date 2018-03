Het grote Oranje komt nog te vroeg voor Bergwijn: PSV'er ontbreekt in eerste selectie van Koeman

ZEIST - Ronald Koeman heeft vijf debutanten opgenomen in zijn eerste selectie als bondscoach van het Nederlands elftal. PSV'er Steven Bergwijn, die een van de 33 spelers in de voorselectie was, maakt géén deel uit van de definitieve spelersgroep.

Behalve Bergwijn is er ook voor diens opgeleefde ploeggenoot Luuk de Jong geen plek in Oranje. De 27-jarige aanvaller kent bij PSV juist een sterke periode met acht doelpunten in zijn laatste elf competitiewedstrijden. Koeman geeft centraal voorin echter de voorkeur aan AZ-spits Wout Weghorst en Bas Dost, die bezig is aan een ijzersterk seizoen bij Sporting Lissabon.

Sterk seizoen

Bergwijn had zijn uitverkiezing in de voorselectie te danken aan zijn sterke spel van dit seizoen. De vleugelspeler was in de Eredvisie in 26 wedstrijden direct betrokkken bij twaalf doelpunten van de koploper: hij scoorde zelf zeven keer en bereidde daarnaast vijf doelpunten voor.

Zoet enige PSV'er

Doelman Jeroen Zoet is de enige PSV'er in de groep van Koeman, die zich de komende week voorbereidt op de oefeninterlands tegen Engeland (op 23 maart in de Amsterdam Arena) en Portugal (op 26 maart in het Zwitserse Genève).

Van Aanholt en Van Dijk van de partij

De vijf debutanten die Koeman uitnodigde zijn de AZ-spelers Marco Bizot (27), Guus Til (20) en Wout Weghorst (25), de 24-jarige Hans Hateboer (Atalanta Bergamo) en Ajacied Justin Kluivert (18). Behalve Zoet zorgen Patrick van Aanholt (Crystal Palace) en Virgil van Dijk (Liverpool) voor een Brabants tintje in de eerste selectie van Koeman.

AZ en Ajax hofleverancier

De 25-koppige selectie ziet er als volgt uit: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Besiktas), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Bas Dost (Sporting CP), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Justin Kluivert (Ajax), Matthijs de Ligt (Ajax), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny Tete (Olympique Lyon), Guus Til (AZ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Lazio), Wout Weghorst (AZ), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).