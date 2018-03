Onhandelbare Hagenees slaat en schopt vier NS-medewerkers op station Breda

BREDA - Een man uit Den Haag is vrijdagochtend opgepakt op het station van Breda nadat hij enkele NS-medewerkers had geschopt, geslagen en bespuugd. De NS-medewerkers hadden de man gecontroleerd en verzocht om de trein te verlaten.

Bij de Hagenees sloegen daarop de stoppen door. De man ging de NS-medewerkers, die inmiddels hulp hadden gekregen van collega’s, te lijf. Ook spuugde hij een van de medewerkers in het gezicht.

Agent hebben vervolgens de zich hevig verzettende man aangehouden. Ook in het cellencomplex gedroeg de man zich zeer agressief en is hij onder dwang in de cel gezet. De NS-medewerkers deden aangifte van mishandeling.