Minister bezorgd om Brabantse 'poederzelfmoord'

DEN HAAG - De discussie over het zogeheten zelfdodingspoeder heeft nu ook minister Hugo de Jonge bereikt. Hij vindt het 'heel zorgelijk' dat het zelfmoordpoeder een slachtoffer heeft gemaakt. De 19-jarige Ximena uit Uden overleed op 22 februari nadat ze het poeder had ingenomen.

Minister Hugo de Jonge is blij dat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt. Dat onderzoek moet uitwijzen of Coöperatie Laatste Wil (CLW), die het poeder onder mensen met een doodswens wil verspreiden, betrokken was bij de zelfmoord van de 19-jarige Ximena.

De Jonge noemde de plannen van de Coöperatie Laatste Wil 'zeer ongewenst, over het randje van onverantwoord en mogelijk ook strafbaar'. Hij belooft een 'een indringend gesprek' met de organisatie te voeren. Hij wil weten of het mogelijk is om te voorkomen dat mensen op zo'n makkelijke manier aan het poeder kunnen komen.

Voorkomen

Volgens de ouders van Ximena had ze nog geleefd als ze niet aan het zelfmoordpoeder was gekomen. Ze verwijten Coöperatie Laatste Wil reclame te hebben gemaakt voor het middel. De SGP wil dat Coöperatie Laatste Wil strafrechtelijk wordt vervolgd of zelfs verboden wegens het promoten van het dodelijke poeder.