Chaotische avondspits dreigt na ongeluk met vrachtwagen, A67 tot vrijdagavond dicht

EINDHOVEN - De A67 richting Eindhoven blijft nog tot vrijdagavond afgesloten, nadat 's ochtends vroeg een tankwagen met een bijtende stof bij knooppunt De Hogt door de vangrail van de middenberm was geschoten en gekanteld. De snelweg is sinds kwart voor zes in beide richtingen dicht. Dit leidde op het hoogtepunt van de ochtendspits, rond acht uur, tot veertien kilometer file, goed voor tweeënhalf uur vertraging.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of de chauffeur gewond is geraakt.





Voor het overpompen van de bijtende stof - natronloog - is door Rijkswaterstaat een gespecialiseerd bedrijf opgeroepen. Dat begon rond halftwaalf met het legen van de truck. "Maar dit duurt langer dan verwacht", liet Rijkswaterstaat vrijdagmiddag weten. De brandweer blijft stand-by. Natronloog kan bij aanraking met de huid weefselbeschadiging, jeuk of ernstige brandwonden veroorzaken.

Na het legen van de tank zullen grote kranen de vrachtwagen weer op zijn wielen zetten.





Veertien kilometer file

De afsluiting van de weg veroorzaakte een enorme vertraging voor het verkeer tussen Hapert en knooppunt De Hogt. Richting België waren de problemen minder groot, want op die weg werd de vluchtstrook opengesteld. "Maar het verkeer ging daar voetje voor voetje", vertelde ANWB-woordvoerder Erwin de Hart. "Het verkeer reed vanaf Eersel massaal binnendoor via Steensel naar Eindhoven. Ook daar stond het daardoor helemaal vast."



De ANWB raadt automobilisten aan om te rijden via Tilburg en Breda over de A58 en E19. "De vangrail moet worden gerepareerd en misschien moet het wegdek worden schoongemaakt, als er bijtende stoffen zijn gelekt."



Nog een ongeluk

Om halfelf vrijdagochtend gebeurde er op de A67 nog een ongeluk, bij Hapert. Hierbij waren een vrachtwagen en een auto betrokken. In verband met dit ongeluk werd de weg drie kwartier afgesloten en werd het verkeer via de af- en toerit geleid.

Om kwart over elf ging de A67 weer open, maar rond twaalf uur was het weer raak. Toen gebeurde er een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 naar Eindhoven. Vanwege dit ongeluk werden twee rijstroken afgesloten voor knooppunt De Hogt. Dit leidt tot een halfuur vertraging.