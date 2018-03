Impuls voor topsport: BrabantSport krijgt werkplek in talentencentrum van Breda

Impressie van het te bouwen talentencentrum in Breda in 2020.

BREDA - BrabantSport krijgt een vestiging in het nieuwe talentencentrum in Breda, dat in 2020 wordt geopend. Op die plek hoopt het samenwerkingscollectief een nog grotere rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van topsport in Brabant.

BrabantSport is een samenwerkingsinitiatief van de provincie Noord-Brabant, het Centrum voor Topsport en Ontwikkeling (CTO) Zuid, Sports and Technology en Team Brabant Sport. Samen met de vijf grote steden en het bedrijfsleven stimuleert BrabantSport topsport, talentontwikkeling, technologische innovaties, uniek sporten en evenementen in de provincie. In het nieuw te bouwen talentencentrum wil het onder meer een betere aansluiting krijgen met landelijke sportbonden.

Rode loper voor sportbonden

“We hebben de afgelopen jaren in Breda al heel veel kunnen doen voor onze verenigingen en sporters”, zegt de Bredase wethouder Paul de Beer. “Wat we nog misten, was de aansluitingen met de sportbonden en het NOC*NSF. De bonden zijn hier van harte welkom, maar dat straalden we nog te weinig uit. Door BrabantSport hier in Breda een plek te geven, rollen we de rode loper uit. Er is eindelijk een plek waar de partijen elkaar kunnen ontmoeten.”

Veel talent in Breda

Michel Reinders, directeur van BrabantSport: “Wij werken nauw samen met sportbonden. Deze hebben hun talentenprogramma’s geconcentreerd in Eindhoven en deels in Den Bosch. Maar ook in Breda zit enorm veel talent. Daarom is het ook belangrijk om zichtbaar te zijn in de regio West-Brabant.”

Betere samenwerking

BrabantSport heeft al aardig wat bedrijven als partner geworven, maar die komen vooral uit Oost-Brabant. Reinders: "Wij werken voor heel Brabant en willen ook in Midden- en West-Brabant het bedrijfsleven, de sport en overheden beter met elkaar laten samenwerken. Niet alleen bij topsportevenementen en talentontwikkeling, maar ook bij sport voor mensen met een beperking."