Brabant moet koploper duurzame stallen worden: ondernemers, boeren en provincie slaan handen ineen

DEN BOSCH - Brabant moet de plek worden waar het gebeurt als het gaat om de vernieuwing van stallen. Vernieuwingen die moeten bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van onder meer ammoniak, fijnstof en CO2. Maar ook innovaties die bijvoorbeeld de brandveiligheid in stallen moeten vergroten.

Om dit te bereiken gaan ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW Brabant-Zeeland, boerenorgansiatie ZLTO en de provincie nauw samenwerken. Het stimuleren van vernieuwingen is volgens de verschillende partijen niet alleen in het belang van dieren en veehouders, de omgeving en het milieu, maar ook in het belang van de economische positie van Brabant.

De provincie heeft voor stalinnovaties in totaal zo’n 25 miljoen beschikbaar. Geld in de vorm van leningen en subsidies om bedrijven en veehouders te stimuleren vernieuwende ideeën te ontwikkelen en te realiseren. De miljoenen maken deel uit van het vorig jaar al aangekondigde pakket van 75 miljoen euro dat de provincie uittrekt om de Brabantse veehouderij duurzamer te maken.

Voorbeelden

Als voorbeelden van boeren die al heel nadrukkelijk bezig zijn vernieuwende stallen, noemt de provincie het bedrijf van de familie Van der Meijden in Oirschot. Dit familiebedrijf sloeg na een stalbrand in 2013 een geheel nieuwe weg in. Niet alleen als het gaat om brandveiligheid, maar ook als het gaat om het terugdringen van stank en de uitstoot van methaan en ammoniak.

Een tweede voorbeeld dat de woordvoerder van de provincie noemt, is het bedrijf van varkenshouder Hans Verhoeven in Valkenswaard. Zijn speciale 'toiletten' waarmee de poep en plas van varkens dagelijks wordt weggepompt moeten de uitstoot van ammoniak flink tegengaan.

Een project waar de provincie eerder al 2,6 miljoen euro voor over had om het idee verder te ontwikkelen.

Door dit soort ontwikkelingen te stimuleren, verwachten de verschillende partijen dat de Brabantse veehouderij zich ontwikkelt tot een 'sector die met beperkte emissies op een diervriendelijk wijze produceert en die geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich mee brengt'.