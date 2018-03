Nog altijd ongeslagen in Philips Stadion: PSV op koers voor zeldzaam goede thuisbalans

EINDHOVEN - PSV begint vanavond thuis tegen VVV-Venlo aan een beslissende fase in het Eredivisieseizoen. Als de ploeg van trainer Phillip Cocu erin slaagt de ijzersterke balans in thuiswedstrijden verder uit te breiden in het restant van het seizoen, dan ligt de 24ste landstitel voor het grijpen.

PSV speelt dit seizoen nog zeven wedstrijden in de Eredivisie, waarvan vier voor eigen publiek. Na het duel met VVV van vanavond (aftrap 19.45 uur) wachten nog confrontaties met achtereenvolgens NAC Breda, Ajax en FC Groningen.

IJzersterk op eigen veld

De formatie van Cocu dankt zijn koppositie dit seizoen mede aan de ijzersterke balans in thuiswedstrijden. Na dertien thuisoptredens verspeelde PSV alleen punten tegen SC Heerenveen (2-2). Met 37 punten zijn de Eindhovenaren de bestpresterende thuisploeg in de Eredivisie. Concurrent Ajax staat op die ranglijst tweede met 34 punten uit veertien thuiswedstrijden.

Clubrecord in zicht

Met twaalf zeges en één gelijkspel ligt PSV op koers om een zeldzaam goede thuisbalans in de clubhistorie neer te zetten. Sinds 1956 bleef de ploeg in dertien van de 61 Eredivisie-seizoenen zonder thuisnederlaag. De beste balans dateert van het seizoen 1986-1987, toen zestien van de zeventien thuisduels in een zege resulteerden en er maar één wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Die balans kan de huidige ploeg deze jaargang dus evenaren.

Negen keer de nul

Wat verder opvalt aan de cijfers van PSV in thuisduels is het geringe aantal tegentreffers. Na dertien duels hoefde doelman Jeroen Zoet pas acht ballen uit het net te halen. De 27-jarige keeper hield tot nu toe al negen keer de nul in het Philips Stadion, met afstand het meest van alle doelmannen in de Eredivisie.

Puike reeks tegen VVV

PSV kende in het recente verleden weinig tot geen problemen met thuiswedstrijden tegen VVV. Sinds de 0-1 nederlaag in 1958 bleven de Eindhovenaren op eigen veld zeventien keer op rij ongeslagen tegen de Limburgers: veertien zeges en drie gelijke spelen. Als we ook de onderlinge ontmoetingen in Venlo meerekenen, dan heeft PSV in de Eredivisie zelfs al 28 duels op rij niet meer verloren van VVV.

LEES OOK: Spits van VVV-Venlo kan leven van leukemiepatiënt redden en ontbreekt tegen PSV

Geen garantie

Maar... dat is uiteraard geen garantie voor een positieve uitkomst van de confrontatie van vanavond. Ook voorafgaand aan het duel met Willem II van vorige week zaterdag waren de rapportcijfers van PSV uit de onderlinge historie voortreffelijk te noemen. De 5-0 nederlaag die volgde maakte die reeks echter in één klap waardeloos.