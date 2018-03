Dit kunstwerk is gemaakt van pandapoep: 'Je ziet de stukjes bamboe nog zitten'

DEN BOSCH - Je ruikt er niets van, maar toch is de replica van Venus van Milo in het Noordbrabants Museum gemaakt van pandapoep. Het kunstwerk is gemaakt door Zhu Cheng in samenwerking met scholieren.

"Iedereen kent de Venus van Milo uit het Louvre", vertelt directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum. "De Chinese kunstenaar heeft scholieren op opdracht gegeven om te laten zien wat een panda is, zonder het woord te gebruiken. De school lag niet ver van een boerderij waar reuze Panda's leven. En toen kwamen ze op het idee om pandapoep te gebruiken om een kunstwerk te maken. Panda's eten enorme hoeveelheden bamboe en dat poepen ze natuurlijk ook weer uit. En daar hebben ze het beeld van gemaakt, je ziet de stukjes bamboe ook nog zitten."

De opbrengst van het kunstwerk is naar een goed doel gegaan, namelijk de bouw van een rusthuis voor oudere mensen. "Dat is het bijzondere van het project. Het resultaat is er, maar het gaat vooral om de samenwerking die tot iets moois leidt."

Enorme jas van leer

Kunstenaar Zhao Bandi heeft meegewerkt aan het Venus Panda project, maar heeft meer kunstwerken in de tentoonstelling hangen. Onder andere een portret van Uli Sigg, de Zwitser die de grootste hedendaagse Chinese kunstverzameling ter wereld heeft, met een Pandamuts op zijn hoofd. "De panda is een belangrijk dier van ons en Uli Sigg heeft veel voor de Chinsese kunst betekent", vertelt Bandi.



Maar er is ook kunst te zien die niets met panda's te maken heeft. "Ik vind de jas van de tank, een hele tank gemaakt van leer, indrukwekkend", vertelt van Mooij. "Als je er naar kijkt roept het gelijk de herinnering op aan het Tiananmenprotest. Dat is het bijzondere van veel van de kunstwerken die we hier zien. Het is eigenlijk een vorm van kritiek van de Chinese kunstenaars. In China kun je geen kritiek uiten, dus de kunstenaar ontkent de link. Maar als je naar de tekeningen kijkt zie je dat het wel overeenkomt. Aan de ene kant zijn ze wel kritisch, maar daar komen ze niet voor uit."

De tentoonstelling is nog tot komende zomer te zien.