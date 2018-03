Dit zijn de juweeltjes van het festivalseizoen in Brabant

EINDHOVEN - Brabant is de provincie van de festivals. Van de prille lente tot het begin van het najaar worden tientallen festivals georganiseerd in de meest uiteenlopende muziekstijlen. Om keuzestress te voorkomen, maakt Omroep Brabant een selectie van de vele evenementen die op het programma staan.

Maart

Paaspop (30 maart t/m 1 april)

Hoewel steeds vaker festivals in de winterperiode worden georganiseerd, geldt Paaspop traditiegetrouw als officiële opener van het festivalseizoen. Ook dit jaar wordt festivalterrein De Molenheide drie dagen lang omgetoverd tot een heus dorp. Meer dan 150 artiesten staan op het programma, onder wie Iggy Pop, Broederliefde, Guus Meeuwis. Dancemuziek krijgt ook een steeds prominentere rol op Paaspop.

April

Rebirth Festival (7 en 8 april)

Haaren maakt zich op voor de tiende editie van Rebirth Festival. De organisatie pakt speciaal voor het jubileum extra uit. Zo is er voor het eerst een hardcore-area. Het tweedaagse festival richt zich op de hardere dancestijlen zoals hardstyle, hardcore en freestyle. Zondag is ook ruimte voor house en Nederlandstalige muziek.



Roadburn Festival (19 t/m 22 april)

Ook dit jaar keert Roadburn Festival terug in Tilburg. Met muziekstijlen als hiphop, metal, psychedelica, stonerrock is het evenement erg veelzijdig én underground te noemen.

Koningsdag (27 april)

Op veel plekken in de provincie worden tijdens Koningsdag festivals georganiseerd. Voor de hardere stijlen kun je bijvoorbeeld terecht op Supersized Kingsday Festival op Aquabest. Het Oranjefeest in Breda vier je op het Chasséveld, waar 538 Koningsdag wordt gehouden. Een overzicht van alle feesten in het zuiden deze dag vind je op dancewebsite This Is Our House.

Mei

Fairytale Festival (11 en 12 mei)

Na drie succesvolle edities wordt Fairytale Festival dit jaar voor het eerst twee dagen georganiseerd. De locatie, op een terrein aan de Errastraat, is ook nieuw. Vrijdag bestaat de programmering uit hardstyle en freestyle. Zaterdag komen hardstyle, house en deephouse aan bod.

Breda Jazz Festival (10 t/m 13 mei)

Met ongeveer 250.000 bezoekers mag Breda Jazz Festival zich het oudste en grootste jazzfestival van ons land noemen. Op achttien podia worden zo'n 185 optredens gegeven door muzikanten vanuit de hele wereld.

Harmony of Hardcore (19 mei)

Stroomt hardcore door je bloed, dan kan Harmony of Hardcore niet ontbreken op je lijstje. Met maar liefst dertien area's zijn alle stromingen van hardcore vertegenwoordigd. Enkele grote namen zijn Miss K8, Partyraiser en Dr. Peacock. Het festival wordt georganiseerd op festivalterrein De Roost in Erp.

7th Sunday (20 mei)

Zeven zondagen na Pasen is traditiegetrouw 7th Sunday, op hetzelfde terrein waar Harmony of Hardcore een dag eerder wordt gehouden. Dit cross-overfestival, waarbij verschillende dancegenres en bandjes aan bod komen, trekt een breed publiek naar Erp.



Jazz in Duketown (18 t/m 21 mei)

Als jazzliefhebber zit je tijdens het pinksterweekend gebakken in Den Bosch. Tijdens Jazz in Duketown treden meer dan tachtig artiesten en bands op, verdeeld over tien podia.

Parkfeest Oosterhout (25 t/m 27 mei)

Een driedaags feest voor jong en oud. Zo omschrijft Parkfeest Oosterhout zichzelf. Het evenement richt zich niet alleen op muziek, maar ook op straattheater.

Peteyfest (26 en 27 mei)

Na het jubileum vorig jaar gooit Peteyfest in Lierop het roer flink om dit jaar. Waar veel festivals juist meerdaags worden, gaat Peteyfest terug naar één dag. De mainstage verdwijnt en het terrein zal worden ingericht met zes kleinere stages. Muziekstijlen: techno, hardstyle, drum 'n bass.

Juni

Intents Festival (1 t/m 3 juni)

Nog een festival dat een jubileum te vieren heeft. Intents Festival in Oisterwijk is toe aan de vijftiende editie. Met een grote festivalcamping, een preparty op vrijdag en twee volwaardige festivaldagen geldt Intents Festival als één van de grootste en populairste festivals binnen de hardere dancestijlen. Het evenement trekt tienduizenden bezoekers vanuit de hele wereld. Muziekstijlen: hardstyle, hardcore en freestyle.

The Flying Dutch (2 juni)

Editie nummer vier van The Flying Dutch staat dit jaar op de planning. Opnieuw vliegen dj's per helikopter tussen Eersel, Amsterdam en Rotterdam. Onder meer Tiësto, Armin van Buuren en W&W staan in de line-up.

Best Kept Secret Festival (8 t/m 10 juni)

Sinds 2013 wordt Best Kept Secret Festival jaarlijks georganiseerd op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het driedaagse festival richt zich vooral op indie, folk, hiphop en dancemuziek. De Engelse band Arctic Monkeys sluit het evenement dit jaar af.



Pussy lounge at the Park (9 juni)

Op het Breepark in Breda vallen de hokjes binnen de harde dancestijlen weg tijdens Pussy lounge at the Park. Van jump en tek tot hardstyle en hardcore: het komt allemaal voorbij.

Lakedance (9 juni)

Sinds jaar en dag niet weg te denken op Aquabest: Lakedance. Het eerste deel van het tweeluik wordt op 9 juni georganiseerd. Namen zijn vooralsnog niet bekend.

Festival Mundial (23 en 24 juni)

Festival Mundial is veel meer dan muziek alleen. Cultuur, eten en de mensen zijn net zo belangrijk op het evenement in de Spoorzone in Tilburg.

WiSH Outdoor (29 juni t/m 1 juli)

WiSH Outdoor ontwikkelde zich sinds de debuuteditie in 2007 tot een van de populairste festivals in Brabant. Dit jaar veranderen een aantal dingen. Zo verdwijnt de traditionele mainstage waar een groot overdekt podium voor in de plaats komt. Dancemuziek (onder meer hardstyle, house en techno) neemt nog steeds een prominente plek in, maar ook meerdere pop- en rockacts staan op het programma.

Juli

We Are Electric Weekender (6 t/m 9 juli)

We Are Electric verhuist dit jaar van het E3-Strand in Eersel naar Landgoed Velder in Liempde. Met Martin Garrix, The Prodigy, Eric Prydz en Justice zijn enkele grote namen binnen gehaald. Het festival richt zich op diverse stijlen binnen de dancemuziek.

Breda Live (6 en 7 juli)

Voor de tiende keer staat Breda Live op de planning. Onder meer Ronnie Flex, Hardwell, Kensington en Guus Meeuwis zullen optreden op het Chasséveld.

Extrema Outdoor (6 en 7 juli)

Techno, tech house en house zijn de muziekstijlen op Extrema Outdoor. Op recreatiegebied De Bergen in Wanroij gaat het twee dagen lang los op een locatie tussen de bomen en aan een strand.

Daydream Festival (14 juli)

Een debutant op Brabantse bodem. Na acht edities in Lommel (België) is dit jaar Aquabest het decor voor Daydream Festival. Dit evenement richt zich onder meer op house, hardstyle, techno en hiphop. Daydream Festival heeft ook edities in Mexico, Spanje en de Dominicaanse Republiek.

Dominator (21 juli)

Hardcore in al zijn (sub)genres, indrukwekkende podia en kleurrijke bezoekers. Dat is Dominator samengevat in één zin. Het grootste hardcorefestival ter wereld trekt zo'n 50.000 bezoekers vanuit de hele wereld naar het E3-Strand in Eersel.

KARMA Outdoor (28 juli)

KARMA Outdoor wordt al jarenlang georganiseerd op de IJzeren Man in Eindhoven. Het hardcore-evenement is steevast uitverkocht. Voor deze editie is de komst van Promo en Ruffneck al wereldkundig gemaakt.

Augustus

Nirwana Tuinfeest (10 t/m 12 augustus)

Typhoon, Kraantje Pappie en Vintage Trouble zijn enkele namen op Nirwana Tuinfeest in Lierop. Het feest wordt voor de 43e keer georganiseerd.

Lakedance (11 augustus)

Het tweede deel van het tweeluik van Lakedance.

Decibel outdoor festival (17 t/m 19 augustus)

Veel groter dan Decibel outdoor vind je een festival binnen de hardere stijlen bijna niet. Vorig jaar telde het evenement op zaterdag maar liefst zestien area's. Dat aantal zal dit jaar naar verwachting (ongeveer) hetzelfde zijn. Op het terrein van de Beekse Bergen is het dus vooral op zaterdag te doen, met alles wat de harde dancestijlen te bieden hebben. De weekendgangers kunnen op vrijdag ook uit hun bol op de preparty en zondag gaat het feest voor hen nog een dag door.



September

Dream Village (31 augustus t/m 2 september)

Dream Village is een weekendfestival in Bavel met een diverse programmering binnen de dancemuziek. Er zijn onder meer area's met hardstyle, house, techno.

Misty Fields (31 augustus t/m 2 september)

Misty Fields in de Groote Peel omschrijft zichzelf als een ontdekfestival. Het draait niet alleen om muziek, maar ook om beeldende kunst, theater en documentaires.

Oktober

FestyLand (5 en 6 oktober)

Het festivalseizoen wordt in stijl afgesloten op FestyLand in Volkel. Muziekstijlen: house, techno, electro en hiphop.

Deze lijst is niet compleet. We hebben een selectie gemaakt van populaire festivals of evenementen die al jaren worden georganiseerd. Mis je een festival? Laat het ons dan weten.