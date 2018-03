Heroïne bestellen via het dark web, wij probeerden het en het bleek een fluitje van een cent

EINDHOVEN - Drugs bestellen alsof het een doodnormale zaak is. Soms klinkt het eenvoudig maar voordat je een bestelling kan plaatsen moet je wel afdalen naar de duistere wereld van het dark web, een digitale omgeving die niet zomaar zichtbaar is. Eenmaal daar is drugs bestellen een fluitje van een cent.

Wiet, XTC, MDMA en Brabant zjn woorden die vaak met elkaar in verband gebracht. Landelijk staat Brabant bovenaan de lijst als drugsprovincie. Als hier zoveel drugs wordt gemaakt, is het logisch dat er ook veel drugs online wordt verkocht.

Vrijdag werd bekend dat vier verdachten uit Amsterdam en Werkendam tienduizenden postpakketten hebben verstuurd met verdovende middelen. De bestellingen gingen de hele wereld over, en het begon allemaal op het dark web.

Hoe moeilijk is het?

Websites waarop drugs en wapens worden aangeboden zijn niet op het gewone web te vinden. De computer moet eerst op een zogenaamd 'open netwerk' of 'dark web' komen. Eenmaal op dat netwerk kun je naar websites surfen die eindigen op .onion.

Een gewone webbrowser zoals Internet Explorer of Google Chrome kan die sites niet vinden. Je moet daarvoor de browser TOR downloaden. De letters TOR staan voor The Onion Router. Je komt dan op een ingewikkeld netwerk dat ervoor zorgt dat niemand ziet waar jouw computer is. Zodra je dit open netwerk gebruikt, is het ipadres van jouw thuisnetwerk bijna onvindbaar. Welkom in het anonieme dark web!

Ben je echt onvindbaar?

Nee, de politie zit niet stil en zoekt ook op dat donkere web. Zo hebben ze laatst nog een site gekraakt waarop drugs werd aangeboden. Thijs Schoonbrood is een ethisch hacker. Hij is verbonden aan het internetbedrijf WhiteHats dat bedrijven helpt met hun online veiligheid. "In het hackerwereldje is TOR dé tool als je anoniem wilt surfen. Niet alleen gebruikers zijn anoniem, het is ook een middel om een site geheim te houden."

Een harde garantie dat je anoniem drugs kan bestellen is er echter niet. De politie maakt soms zelf een lokwebsite om klanten op te sporen. Als je wordt betrapt, heb je een probleem.

Hoe veilig is het?

Ook verkopers van drugs weten niet precies of ze hun klanten kunnen vertrouwen. Schoonbrood: "Op sommige sites kom je pas als men je kent. Pas als je jezelf in het echte leven hebt bewezen, mag je op de website komen." Het is niet aan te raden om zomaar bestanden via de TOR-browser te openen. Kwaadwillende hackers kunnen via besmette bestanden aan persoonlijke informatie komen, zoals het ipadres van jouw thuisnetwerk. Met dat nummer is te herleiden waar je computer staat.

'Zelfs mensen zijn te koop'

Webwetenschapper Willem-Jan van den Heuvel doet onderzoek naar deze online drugshandel. Van den Heuvel: "Het grootste probleem is dat we geen goed beeld hebben van deze ondergrondse criminaliteit. Het gaat om de handel in drugs maar ook wapens. Zelfs mensen zijn te koop." De wetenschapper is verbonden aan de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch. In mei start een groot onderzoek naar de illegale werkwijze van online handelaren. Drie jaar lang werken allerlei partners mee om de criminaliteit in kaart te krijgen.

De wetenschap slaat ook de handen ineen met de politie. Van den Heuvel: "Op de eerste plaats moeten we de internetcriminelen beter in beeld zien te krijgen. Dan willen we weten waar ze kunnen opduiken en vervolgens moeten we deze vorm van criminaliteit zien te voorkomen." Of de criminelen massaal naar internet gaan om hun drugs te verkopen, daar vindt Van den heuvel nog geen bewijs voor. "Maar dat criminelen via internet allerlei nieuwe kanalen vinden, dat doet mij schrikken. Dat is een groot punt van zorg."

Uitproberen

Op de redactie zijn we nieuwsgierig geworden, we willen wel eens rondkijken in dat donkere web. Met een simpele zoekopdracht komen we bij een linkje waarop we de browser TOR kunnen downloaden. De zoekpagina ziet eruit als een sobere zoekmachine. Als we de zoekopdracht 'drugs' plaatsen komen we al snel uit op een Engelse site waar we witte heroïne kunnen kopen. In de logbestanden zien we dat ons ipadres van Polen naar België en Canada is gegaan.

We klikken 2 gram drugs in ons winkelwagentje en zien we dat we ook nog eens korting krijgen. Betalen kunnen we met bitcoins of cadeaukaarten van Wallmart. Dan klikken we snel de pagina weg. Je weet maar nooit wie er meeleest!