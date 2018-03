Priester Joe komt uit India, maar werkt in Schijndel: 'Ik ben hier nu thuis'

Pastoor Joe in 'zijn' kerk in Schijndel

DEN BOSCH - Het eten, de cultuur, natuurlijk het weer. Overal moest priester Joe aan wennen toen hij vanuit India verhuisde naar Nederland om voor de kerk aan de slag te gaan. Maar hij heeft zijn draai gevonden. "Als ik weer naar India ga naar een klooster, ben ik een gast. Hier in Schijndel ben ik nu thuis. Ja, dat gevoel heb ik echt."

Het wordt voor het bisdom steeds moeilijker om Nederlandse priester te vinden. Er gaan meer priesters met emeritaat of komen te overlijden, dan dat er nieuwe priesters bijkomen. In het Bisdom Den Bosch wordt dit jaar één priester gewijd. Volgend jaar waarschijnlijk zelfs geen. Voor het bisdom is het nogal eens passen en meten om vacatures in te vullen.

Hulp

Daarom komt de hulp uit het buitenland goed uit. Sinds 2004 heeft het bisdom van Den Bosch een samenwerking met missiecongregatie Heralds of Good News in India. Tot nu toe zijn vijftien Indiase priesters naar Nederland gekomen, waarvan enkelen ook weer zijn teruggegaan. Want het kan een enorme cultuurshock zijn voor priesters, zoals de Schijndelse priester Joe Michael ook merkte. "Maar ik geloof: de harten van de mensen zijn overal hetzelfde. Of je nou in India bent of in Nederland."

Als de priesters naar Nederland komen, hoeven ze bepaald niet stil te zitten, weet woordvoerder Joost Goes van het Bisdom. "Mede als gevolg van parochiefusies moeten vaak meer plaatsen en kerken worden bediend. Daardoor zijn priesters vaak heel druk, ondanks een teruglopend aantal gelovigen."

Nationaliteiten

Alle hulp is dus welkom, ook als die uit het buitenland komt. Behalve Joe Michael uit India, zijn er op dit moment negen Belgische priesters in het Bisdom actief, één Vietnamees, één Nigeriaan en zes andere Indiase priesters. Of het er in de toekomst meer worden, is niet met zekerheid te zeggen. "Maar we sluiten dat zeker niet uit", zegt Goes.

Priester Joe Michael wordt inmiddels omarmd in Schijndel, is zelfs tot Nederlander genaturaliseerd. Maar helemaal afstand nemen van de Indiase cultuur doet hij niet. Soms kookt hij voor de vrijwilligers. Pittig en met kruiden, zoals ook in India. "Heerlijk."