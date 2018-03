Ultiem lentegeluk: vierling lammetjes geboren [FILMPJE]

SCHIJNDEL - De geboorte gisteren was voor de herders toch wel heel uniek. Meestal krijgen Heideschapen twee lammetjes en een enkele keer drie. Dat er jaarlijks meer dan 150 lammetjes geboren worden bij de schaapskooi in Schijndel, maar nog nooit eerder een vierling, bewijst wel hoe bijzonder de geboorte is.

Heel bijzonder dus, zo'n vierling. Maar het bleek toch net wat te veel te zijn voor de lammeren. Helaas bleef het vierde lammetje niet lang leven. Hoe dat komt, weten de herders niet: "Het is altijd moeilijk een vierling in leven te houden. Een schaap heeft maar 2 spenen aan de uiers dus vaak komt er eentje naast te staan. Maar het kan ook zo zijn dat een schaap in een niet zo'n goede conditie geboren wordt omdat er 4 in een kleine ruimte zaten."

Drukte van jewelste

Niet enkel voor de drieling mogen er beschuit met muisjes gegeten worden. Sinds eind februari zijn er al meer dan 130 lammeren geboren. Er zijn nu nog 15 ooien zwanger dus de herders hopen nog op zeker 25 lammetjes. De lammetjes zijn echte Brabanders. Ze zijn niet alleen in Brabant geboren, het Kempisch heideschaap is ook een echt Brabants ras.

Adopteren

Altijd al met je eigen lammetje willen knuffelen? Dat kan. Wie een lammetje (financieel) adopteert mag een naam bedenken en krijgt een geboortekaartje. Dat wordt ingeschreven in het grote Schapenboek. Tot eind mee kunnen de kersverse adoptieouders de lammetjes bezoeken en knuffelen. Daarna eindigt de lammerperiode en verhuizen ze naar een andere wei.