Wie maakt de mooiste lentefoto van Brabant?

EINDHOVEN - De lente is officieel begonnen! De natuur staat weer in bloei, de dagen worden langer en het zonnetje gaat vaker schijnen. Een mooi moment dus om naar buiten te gaan en de natuur te fotograferen.

In de zoektocht naar de mooiste lentefoto van Brabant, houdt Omroep Brabant de komende twee weken een lentefotowedstrijd op Instagram en Facebook. Onder de mooiste inzendingen verloten we een aantal Brabander zonnebrillen!

Hoe kan je meedoen?

Om mee te doen aan de fotowedstrijd deel je jouw mooiste lentefoto op Facebook. Of gebruik op Instagram de hashtag #lenteinbrabant. Vergeet ook niet om ons in de foto te taggen!



Winactie

De wedstrijd duurt tot en met 3 april. Onder de mooiste inzendingen verloten we een aantal Brabander zonnebrillen. Met deze rood-wit geblokte zonnebril steel jij de show op het terras dit voorjaar.