Erkenning voor Brainport: kabinet investeert 130 miljoen euro

EINDHOVEN - Brainport krijgt 130 miljoen euro van het Rijk. Het geld is in eerste instantie bedoeld voor het vergroten van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Eindhoven en de omliggende regio. Daarna kan geïnvesteerd worden in het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus.

Verder is de bijdrage bestemd voor het versterken van het aanbod op cultureel, maatschappelijk en sportief gebied. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven en provinciebestuurder Bert Pauli zien de handreiking als een erkenning van Brainport als een van de belangrijkste regio’s van ons land.



Zware delegatie naar TU/e

De investering van het kabinet werd vrijdagmiddag toegelicht op de Technische Universiteit in Eindhoven. De ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) én staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zijn hiervoor afgereisd naar de Lichtstad.

Zij zien Zuidoost-Brabant met zijn concentratie van kennisintensieve maakindustrie een aanjager van de innovatie in de Nederlandse hightechsector zo melden ze in een persbericht.

170 miljoen gevraagd

Brainport wil zich als vestigingsklimaat verstevigen en heeft hiervoor een plan opgezet, dat 370 miljoen moet gaan kosten. Het bedrijfsleven en de 21 gemeenten in de regio Eindhoven willen het zo leuker maken om in dit deel van Brabant te komen of te blijven wonen. Vorige maand werd het rijk nog 170 miljoen euro gevraagd.



Nu het om een bedrag van 130 miljoen gaat, betekent dit dat de regio zelf in totaal 240 miljoen zelf moet ophoesten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan daalt de rijksbijdrage overigens evenredig en zou Zuidoost-Brabant het dus met minder moeten stellen. Nog voor het zomerreces moet duidelijk worden hoe de ‘deal’ er echt uit gaat zien.



Langdurige relatie

Jorritsma, als burgemeester van Eindhoven ook voorzitter van de Stichting Brainport, ziet de bijdrage van het Rijk als een forse investering. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en mobiliteit. “Maar belangrijker nog, ik zie hierin een bevestiging dat het Rijk een langdurige relatie met ons wil aangaan. We hebben niet onze hand opgehouden, maar uitgestoken. Die is nu met beide handen aangenomen.”



Brainport vecht er al jaren voor dat het rijk niet alleen naar steden als Amsterdam en Rotterdam moet kijken (en hiervoor heel veel geld uittrekt), maar ook naar het zuidoosten van de provincie.



'Heel Nederland profiteert'

Staatssecretaris Keijzer: “In januari bezocht ik Brainport Eindhoven en heb met eigen ogen de betekenis van deze regio voor onze economie gezien. Met deze forse bijdrage profiteert heel Nederland van deze sterke economische regio.”





Provinciebestuurder Pauli kan zich hier uiteraard ook in vinden. ”Het Rijk bevestigt hiermee dat Brainport een koplopersrol vervult in de nieuwe economie van Nederland. De investeringen betekenen een belangrijke impuls voor het concurrentievermogen van de hele provincie.” Ook de Eindhovense wethouder Staf Depla werd op zijn wenken bediend. In het Omroep Brabant-programma Booming Brabant sprak hij donderdag al de hoop uit dat er geld uit Den Haag zou komen.