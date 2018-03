Werkzaamheden snelweg A4 bij Bergen op Zoom uitgesteld vanwege dreigende verkeerschaos

De snelweg wordt later aangepakt.

BERGEN OP ZOOM - De geplande werkzaamheden aan de snelweg A4 bij Bergen op Zoom gaan volgend weekend niet door. Rijkswaterstaat heeft de asfalteringswerkzaamheden uitgesteld, omdat volgende week zaterdag en zondag ook het treinverkeer plat ligt. De kans op een verkeersinfarct is daardoor erg groot.

De snelweg A4 tussen de knooppunten Markiezaat en Zoomland bij Bergen op Zoom zou van 23 tot 26 maart flink op de schop worden genomen. Het was de bedoeling dat het verkeer tussen Vlissingen en Breda/Rotterdam werd omgeleid via Antwerpen.

Werkzaamheden spoor

Rijkswaterstaat laat vrijdag weten het toch niet verstandig te vinden om volgend weekend de weg af te sluiten. Tegelijkertijd gaat ProRail geluidsschermen langs het spoor vervangen waardoor er tussen Roosendaal en Goes geen treinen rijden, maar bussen.

De snelweg gaat nu op slot van vrijdagavond 6 tot maandagochtend 9 april.