PSV-VVV Venlo in het teken van revanche én Lennart Thy

EINDHOVEN - Natuurlijk moet PSV tegen VVV Venlo aantonen dat de 5-0 vernedering tegen Willem II een incident was. Maar de wedstrijd zal toch ook in het teken staan van het ontbreken van Lennart Thy. De spits van VVV Venlo ondergaat een bloedtransfusie omdat hij een DNA-match heeft met een leukemiepatient. Met zijn bloed is een mogelijk levensreddende stamceltransplantatie mogelijk. De supportersvereniging van PSV heeft ter waardering hiervan een oproep aan alle toeschouwers gedaan om in de 11e minuut hiervoor een staande ovatie te geven.

Phillip Cocu heeft het in zijn lange carriere als speler en trainer niet meegemaakt dat een speler om zo'n reden bij een wedstrijd ontbreekt. Hij is hoorbaar onder de indruk.



"We zitten in een voetbalwereld waar de belangen en de druk altijd maximaal is. Als een speler dit doet om iemands leven te redden en ook zeker de wijze waarop VVV als club daar mee omgaat vind ik dat heel bijzonder en mooi."



Maar natuurlijk is er ook het sportieve aspect. Want koploper PSV ging vorige week hard onderuit tegen Willem II en is tegen VVV Venlo uit op revanche. Met de terugkeer van Lozano en Hendix, -hun schorsingen zitten er op-, moet er weer gewonnen worden. Maar bovenal wil Cocu van zijn team ook zien dat er weer 'ballen getoond' worden."Wij moeten in ieder geval zorgen dat we de wedstrijd winnen en tonen dat we geleerd hebben van wat er bij Willem II gebeurd is. De houding en de absolute wil om te winnen zag je meer bij de tegenstander en dat mag ons geen tweede keer overkomen."Met Jeroen Zoet heeft PSV deze keer maar één speler in de selectie van Het Nederlands elftal . Natuurlijk heeft het met buitenlandse spelers als Arias en Lozano ook andere internationals in huis. Maar het is wellicht tekenend dat dit PSV het vooral van de teamgeest moet hebben en minder dan in vorige jaren van de individuele klasse.Cocu: "Als er maar één speler geselecteerd is, betekent het dat enkele spelers zich meer moeten tonen aan de nieuwe bondscoach. Het is bekend dat wij het vooral van onze team-kwaliteiten moeten hebben. Maar we hebben natuurlijk ook spelers met individuele kwaliteit en er zal ongetwijfeld weer kansen komen voor sommige spelers van ons als ze goed blijven spelen."En dan tot slot nog even de nabije toekomst. Terwijl tal van eredivisieclubs en trainers aangeven na dit seizoen afscheid van elkaar te nemen, lijkt bij PSV alles bij hetzelfde te blijven. Na het vijfde seizoen onder leiding van Cocu volgt vermoedelijk ook het zesde."Ik heb nog een doorlopend contract en ik heb het hier nog uitstekend naar mijn zin. Dus wat mij betreft zit er geen ander bericht aan te komen."