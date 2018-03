Burgemeester Tilburg wil Club FIX 6 weken sluiten om vondst wapen

Extra controles na feest bij Club FIX in 2017. (Foto: Toby de Kort).

TILBURG - De Tilburgse club FIX moet vrezen voor een sluiting van zes weken. Burgemeester Weterings wil dat de club de deuren sluit na de vondst van een wapen afgelopen weekend en is een procedure gestart. Ook wil Weterings het feest Tropical Sunday verbieden.

De politie vond het wapen zondagnacht op straat na een grote vechtpartij in de club. Een politieagent loste die avond waarschuwingsschot vanwege de gespannen situatie. Tijdens de vechtpartij raakte een man gewond.

Handhaving

Het besluit om een procedure tegen de club te starten werd vrijdag in overleg met de politie genomen. Volgens een woordvoerder past de sluiting in het handhavingsbeleid van de gemeente. “Op dit soort incidenten staat 6 weken sluiting".

De eigenaar van de club kan nog tegen het voornemen van de burgemeester in gaan. ‘Maar tenzij daar nieuwe inzichten in staan, moeten ze dicht’. De club maakte eerder al zelf bekend dat het stopt met Tropical Sunday. Het feest was al vaker het toneel van incidenten.