Willem II-trainer Reinier Robbemond wil concurrent FC Twente 'nog meer in de problemen brengen'

TILBURG - Na de 5-0 zege op PSV wacht voor Willem II zaterdagavond een nieuw belangrijk duel. Tegenstander FC Twente staat zeventiende. De ploeg uit Enschede heeft acht punten minder dan de club uit Tilburg, dat op de veilige vijftiende plaats staat. Trainer Reinier Robbemond wil tegen de concurrent vol voor de winst gaan, tegelijkertijd geniet hij nog na van de vorige wedstrijd.

“De eerste dagen is het uiteraard heel veel over PSV gegaan”, zegt Robbemond een dag voor het treffen met FC Twente. “Er was gigantisch veel belangstelling. Dat je van PSV wint kan, maar de manier waarop en zo’n uitslag zijn uniek. Zeker de eerste dagen zijn we bedolven onder de aandacht. Daarna ga je je voorbereiden op FC Twente.”

Met bonuspunten op zak toewerken naar het duel met de nummer zeventien van de eredivisie. Robbemond ziet het anders. “Dat verhaal over bonuspunten heb ik in de bespreking ook aangehaald. Ik vind dat onzin. Je speelt gewoon een thuiswedstrijd waar je drie punten te winnen hebt.”





"Dat zij meer druk hebben dan ons, dat is duidelijk. FC Twente heeft volgens mij de vierde begroting van Nederland”, zegt de interim-trainer van Willem II. De selectie van de Tukkers is indrukwekkend. “Assaidi, El Hamdaoui, Lam, Holla. FC Twente heeft spelers lopen die wij nooit kunnen halen. Toch zitten ze in de huidige situatie, met veel druk. Het is aan ons om ze nog meer in de problemen te brengen.”

‘Klein slagje’

Darryl Lachman heeft niet al te lang stilgestaan bij de ruime zege op PSV. “Eigenlijk ging het dinsdag alweer over Twente. Natuurlijk geniet je de hele week van de overwinning. Maar Twente staat weer voor de deur, dus is die club de volgende focus.”

Volgens de verdediger staat er ondanks de zege op de koploper van de eredivisie nu niet minder druk op het duel voor Willem II. “Je zou zeggen van wel. Maar ik denk dat er nog steeds veel druk op staat. Twente zit in een lastige periode. Wij moeten uit die periode komen. Dat je met 5-0 wint is een goede eerste zet, een klein slagje. Maar ik denk dat er nog wel druk op staat, het is nog gewoon een belangrijke wedstrijd.”





‘Gat groter maken’

Lachman rekent op een duel vol strijd. Robbemond verwacht een FC Twente dat vanaf het eerste fluitsignaal vol op de aanval gaat. Met welk resultaat is Robbemond tevreden zaterdagavond? “Dat is afhankelijk van hoe de wedstrijd loopt. We gaan naar die wedstrijd toe om te winnen.”

“Als gedurende de wedstrijd blijkt dat FC Twente zo dominant is o wij teruggedrongen worden, dan moet je een punt meepakken. Meer de intentie is om met drie punten het gat nog groter te maken richting Twente en Sparta en dan met een geweldig gevoel terug te reizen.” Lachman sluit daar graag bij aan. “Dat is het belangrijkste, drie punten voor Willem II.”