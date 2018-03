Drietal verstopt 88 kilo heroïne in assen van vrachtwagen, justitie eist tot acht jaar cel

DRUNEN - Justitie heeft vrijdag acht, zes en drie jaar cel geëist tegen drie verdachten die vorig jaar maart op heterdaad werden betrapt bij het uitladen van 88 kilo heroïne in een loods in Drunen.

De 54-jarige verdachte uit Arnhem wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de 'regisseur' van het stel. Tegen hem wordt acht jaar cel geëist. De 38-jarige chauffeur uit Iran hangt zes jaar cel boven het hoofd en tegen de 45-jarige verdachte uit Almere wordt drie jaar cel geëist. Alle verdachten ontkennen. De heroïne heeft een straatwaarde van tussen de € 1.750.000 en € 3.500.000 euro.

Toevallig ontdekt

De zaak kwam toevallig aan het licht, toen op 17 maart 2017 een inbraakalarm in een loods in Drunen afging. De politie ging ernaar toe en zag in de loods een vrachtwagen staan zonder voorste wiel, met de moersleutel op het achterste wiel. Er lag apparatuur, een aggregaat, een slijptol, lasapparatuur en grote witte zakken.

Naast de vrachtwagen zat in een bestelauto de 54-jarige verdachte uit Arnhem. De andere twee werden door een speurhond gevonden in een kantoortje in dezelfde loods. Zij stonden daar met een grote witte zak met 'schijven' uit het eerste wielas, gevuld met heroïne.

De vrachtwagen werd in beslag genomen en in een scanner gezet: in twee andere assen bleken ook schijven te zitten.

Hoewel de verdachten ontkennen, heeft justitie genoeg bewijs. "Ze zijn op heterdaad betrapt en daarnaast hebben we telefoongegevens, navigatiegegevens en forensisch sporenonderzoek", aldus de officier van Justitie.

Onhandigheid

De auto van de Arnhemmer zou volgens het navigatiesysteem vaker bij de Loods in Drunen zijn geweest. Ook zou in het navigatiesysteem van de vrachtwagen de gemeente Heusden als favoriet gevonden zijn. De chauffeur ontkent; hij zegt dat dit per ongeluk gebeurd is, uit pure onhandigheid.

“De handel in harddrugs een harde criminele wereld, waaraan nog de nodige andere strafbare feiten verbonden zitten, zoals ripdeals, afrekeningen, maar ook vermogenscriminaliteit door de gebruikers om het kunnen bekostigen. Op zowel de invoer als het voorhanden hebben van deze hoeveelheden harddrugs staan forse straffen. Acht, zes en drie jaar zijn gerechtvaardigd,” aldus de officier.

Op 30 maart wordt de uitspraak gedaan.