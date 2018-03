Het Brabants Stembuske en de scheidingsperikelen van Haaren: 'Zonde van het geld'

HAAREN - Het zijn de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Haaren. De gemeente houdt in de komende periode op te bestaan. Hoogstwaarschijnlijk wordt de vier dorpen van de gemeente verdeeld over de omliggende gemeentes. Een scheiding dus, maar is het pijnlijk of juist een opluchting? Het Brabants Stembuske biedt een luisterend oor.

De bevolking koos in een referendum al voor opsplitsing. En ook op straat zijn de meeste passanten voor de scheiding. “Elk dorp is op een andere grotere plaats georiënteerd, dan is het logisch om de dorpen bij die gemeentes te voegen,” vertelt een jogger. “Er is over nagedacht en dit is vrij logisch”, bevestigt een andere man.

Toch is niet iedereen blij. Haarenaar Ton van de Ven vindt het verschrikkelijk en benaderde daarom het Brabants Stembuske. “Het gaat heel veel geld kosten, de splitsing.” Ton vindt het zonde van het geld, is bang dat de invloed van een klein dorp in een grotere gemeente erg klein is.

Ton vindt de opties maar niets, zo is er de suggestie om samen te gaan met Boxtel. "Boxtel, is een mooi dorp hoor. Maar ik zou er als Haarenaar niet dood gevonden willen worden.” Ton hoopt alsnog dat de gemeente Haaren blijft zoals die is, al is de kans, vrij klein.

