Kerkstraat Kiest in Rucphen: de nieuwe wielerbaan leeft meer dan de PVV

RUCPHEN - De inwoners van alle Kerkstraten in Brabant kunnen net zoals iedereen woensdag naar de stembus. Daarom gaat Omroep Brabant juist in die Kerkstraten kijken wat er leeft in de verschillende gemeentes. Van oudsher is de Kerkstraat namelijk een plek waar ontwikkelingen in de stad of dorp worden gedeeld. Die 'bijpraatfunctie' willen we weer nieuw leven in blazen.

Samen met Den Bosch is Rucphen de enige plaats in Brabant waar de PVV meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als je aanbelt bij de bewoners van de Kerkstraat, is er maar een enkeling die positief reageert op die deelname van de PVV.

Geen idee

“Ik stem op Wilders, die zegt gewoon hoe het zit. Maar wat de PVV in Rucphen in de de gemeenteraad gaat doen, ik heb geen idee”, zegt Tonny Wiericx. Haar buurman Frank Backx twijfelt of het wat wordt “ Er zijn hier in de gemeente veel tegenstemmers daarom is de PVV hier ook zo groot tijdens de landelijke verkiezingen, maar gemeentelijk weet ik nog niet wat het gaat brengen”.

Wielerbaan

Een onderwerp waar veel Kerkstraatbewoners over beginnen is het plan van de gemeente om een groot wielercomplex te bouwen. “De nieuwe wielerbaan die de gemeente wil lijkt alles op te slokken. Het gaat ten koste van de atletiekbaan en de hockey accommodatie”, zegt Corry van Trijp. Haar overbuurvrouw Toos van Dijk is het met haar eens: "Er is veel te veel belangstelling voor dat wielrennen ook in het gemeentehuis. Vorig jaar hing het daar helemaal vol met wielertruien… overdreven gedoe”, zegt ze.

Zorg

Toos werkt in de zorg en merkt dat er flink bezuinigd is de afgelopen jaren. “Mensen die hulp nodig hebben krijgen dat steeds minder en de gemeente houdt geld over van de zorg... hoe kan dat en waar gaat dat geld naartoe? Onbegrijpelijk. Ik moet alles met minder tijd voor aandacht doen”.

