Buurt bang voor drugshandelaren, drie mannen opgepakt tijdens 'Witte Donderdag' in Oss

In beslag genomen coke (Foto: Politie).

OSS - Bij een drugsactie in Oss heeft de politie donderdag twee mannen van 37 en 28 jaar uit Oss en een 34-jarige man uit Ravenstein opgepakt. Ze worden verdacht van handel in harddrugs en zouden al langere tijd voor overlast in de buurt zorgen.

De drugsactie, 'Witte Donderdag', werd al weken voorbereid. Bij de politie kwam eerder informatie binnen dat twee mannen zich bezighielden met drugshandel. Later kwam er een derde verdachte in beeld. Inwoners uit de buurt vonden de overlast vervelend, maar durfden niet goed bij de politie aan te kloppen.

Verdovende middelen

In de loop van de middag en in de avond werden drie verdachten aangehouden in Oss en Ravenstein. Verdovende middelen, geld, gestolen gereedschap en een waarschijnlijk gestolen AED werden gevonden op het adres van de jongste verdachte.

Belangrijk voor inwoners

'Witte Donderdag' werd voorbereid samen met de gemeente Oss en Bernheze. Burgemeesters Buijs en Moorman vinden dit soort politieacties belangrijk voor de inwoners. "Die durven het niet altijd om verdachte zaken door te geven. Ze voelen zich niet veilig en dat heeft invloed op hun woongenot. Samen met de politie maken we ons sterk om dit soort criminaliteit aan te pakken.

De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.