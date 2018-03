Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - De laatste periode in de Jupiler League gaat vrijdagavond van start. De laatste kans om een periodetitel te pakken en zo een ticket te winnen voor de play-offs. Vijf Brabantse clubs spelen thuis, Helmond Sport is de enige ploeg die uit speelt.

FC Oss – Fortuna Sittard 0-0

In november speelde FC Oss de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Toen ging de ploeg van trainer Klaas Wels hard onderuit (4-0). "Toen hadden we geen antwoord op hun drive en power, maar we zijn nu verder. Wij gaan ook tegen de nummer drie voor een goede wedstrijd, waarbij we de drie punten in eigen huis willen houden", zegt de oefenmeester op de website van FC Oss.





FC Eindhoven – Jong FC Utrecht 1-0

Mart Lieder ontbrak de laatste vier duels bij FC Eindhoven. De spits, goed voor twintig competitietreffers dit seizoen, is weer fit om te spelen. "Als je hem ziet trainen, dan is hij redelijk fit. De vraag is hoe lang hij het kan volhouden. In principe is hij fit genoeg om te starten, dus dat gaan we ook met hem doen", zegt trainer David Nascimento.

Lieder is vier minuten na zijn rentree alweer trefzeker. De spits krijgt de bal met veel geluk voor zijn voeten en raakt hem vervolgens helemaal verkeerd, maar juist daardoor rolt de bal in het doel.









FC Den Bosch – FC Dordrecht 0-0

FC Dordrecht won afgelopen maandag de derde periode, nu komen De Schapenkoppen op bezoek in Den Bosch. Trainer Wil Boessen weet dat er een pittige tegenstander wacht. "Ze zijn goed op dreef de laatste weken. Ik kan me niet voorstellen dat je een hele sterke periode hebt en dan als een draak gaat spelen. We moeten onze tanden in Dordrecht bijten en drie punten hier houden."





Jong PSV – FC Volendam 1-0

Jong PSV is de hoogst geklasseerde Brabantse ploeg in de Jupiler League. De Eindhovenaren staan zevende. Op De Herdgang neemt de ploeg van trainer Dennis Haar het op tegen FC Volendam. Bij Jong PSV keert Luuk Koopmans terug op het veld. De keeper speelde zijn laatste officiële duel op 28 april 2017, daarna stond hij lange tijd aan de kant met een schouderblessure.

Na een kleine tien minuten spelen komt de thuisploeg al op voorsprong. Donyell Malen scoort voor Jong PSV, het is zijn negende treffer van het seizoen.

Voor het duel speelde het team van Legendary PSV een wedstrijd tegen het Personeelsteam van PSV. Bij Legendary PSV kwamen spelers als Erwin Koeman, Joonas Kolkka, Luc Nilis, Adil Ramzi en Gilles de Bilde in actie.

RKC Waalwijk – MVV Maastricht 0-0

Bij de ploeg van trainer Hans de Koning keert aanvoerder Hans Mulder terug van een schorsing. Daar staat tegenover dat doelman Etienne Vaessen en Gigli Ndefe ontbreken door een schorsing. RKC staat momenteel negentiende in de Jupiler League, met tien punten voorsprong op hekkensluiter Jong FC Utrecht. Tegenstander MVV staat tiende, de ploeg uit Maastricht heeft twaalf punten meer dan de Waalwijkers.

FC Emmen – Helmond Sport 0-0

Helmond Sport sloot de derde periode af met drie overwinningen op rij. Die vorm wil de ploeg van trainer Roy Hendriksen meenemen naar de vierde periode. Die periode is de enige manier om het huidige seizoen nog glans te geven voor de nummer zestien. "Als je kijkt naar ons programma, dan wordt het niet makkelijk. We moeten van wedstrijd tot wedstrijd leven en zorgen dat we zoveel mogelijk punten verzamelen. Te beginnen met FC Emmen."

