Tilburgse restaurants gaan kijken hoeveel eten ze nu eigenlijk weggegooien

TILBURG - We gooien veel voedsel weg, namelijk zo’n 135 kilo per persoon per jaar. De Tilburgse horeca wil daar wat aan gaan doen. Om zichzelf bewust te maken van het probleem gaan ze de komende tijd bijhouden hoeveel kilo eten er in de afvalemmer verdwijnt . Als start van de actie deelden twee wethouders een afvalemmertje uit bij de deelnemende bedrijven.

En dat afvalemmertje is symbolisch, want er wordt veel meer weggegooid bij restaurants dan er in het emmertje past. Hoeveel precies weet Luc van Nieuwamerongen van eetcafé 't Elfde Gebod eigenlijk ook niet. “Daarom gaan we nu een bepaalde tijd monitoren zodat we zien wat aan voedsel verspillen.”

En vervolgens wordt er gekeken wat er aan gedaan kan worden. Daarvoor heeft Luc wel een aantal ideeën. “We zouden kleinere porties kunnen geven. Met doggybags werken we al, dat staat ook bij ons op de kaart", aldus van Nieuwamerongen.

Eind vorig jaar ondertekenden de gemeente Tilburg, De Rooi Pannen en de afdeling Tilburg van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een zogenoemde Green Deal waarin ze allemaal beloofde aan de verduurzaming van de Tilburgse horeca ter werken. Ze stelden een checklist op waar de horecaondernemer allemaal op kan letten.



De energieverslindende terrasverwarmers staan er op. En belangrijk voor de voedselverspilling, laat gasten kiezen hoeveel ze willen eten.