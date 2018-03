Ernstig zieke Stijn (28) is lijsttrekker: 'Strijden voor anderen nu het nog kan' [SPECIAL]

GOIRLE - Werken aan een betere toekomst, terwijl je niet weet of jij nog in die toekomst voorkomt. Dat doet Stijn van den Brekel (28). Hij lijdt aan de dodelijke ziekte van Duchenne. Toch knokt hij met alle energie die hij nog heeft voor een nog mooier Goirle. Omroep Brabant volgde Stijn in zijn campagnetijd als lijsttrekker van de SP.

In dit document vertelt Stijn hoe hij een voorbeeld wil zijn voor anderen. Want op de bank zitten en niets doen, dat is geen optie voor de Goirlenaar. Hij wil anderen helpen, onrecht bestrijden, van Goirle een mooier plekje maken. "Met mijn handen kan ik het niet meer, maar met mijn stem en hersenen wel."



Elf jaar geleden overleed de moeder van Stijn, zijn grote voorbeeld. Vader Jan van den Brekel zorgt nu vooral voor Stijn. "We zijn apetrots op hem", vertelt hij. "We weten dat hij het kan. En zijn moeder ook."



