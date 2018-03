Woning waar enorme hoeveelheid drugs werd gevonden blijkt van jeugdzorgorganisatie

BREDA - Een woning aan Sint Ignatiusstraat in Breda waar vrijdag een ‘handelshoeveelheid’ drugs werd gevonden, blijkt te worden beheerd door jeugdhulporganisatie Juzt. Dat bevestigt de gemeente tegen Omroep Brabant.

De politie viel de woning vrijdag binnen na een anonieme tip dat er drugs in het pand aanwezig zou zijn. En die tip bleek te kloppen. Agenten vonden onder andere zeven kilo amfetamine, ruim honderd pillen MDMA/XTC, 170 pillen Ketamine en een flinke hoeveelheid onbekend poeder en pillen. Ook werd er een auto in beslag genomen.

Naar aanleiding van de vondst besloot burgemeester Depla om de woning te sluiten. Een man (23) en meisje (17) werden aangehouden door de politie.

Juzt

De woning, zo blijkt nu, is eigendom van Juzt. Een jeugdhulporganisatie die ‘specialistische hulp’ biedt bij ‘complexe gezinsproblematiek’ en huiselijk geweld. De gemeente laat weten in gesprek te gaan met Juzt ‘omdat de situatie die nu is aangetroffen natuurlijk onaanvaardbaar is’. Verder wordt erop toegezien dat er ‘adequate opvang’ komt voor de jongeren die in de woning verbleven. Juzt heeft nog niet gereageerd op de vondst.