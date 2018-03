Levensverhaal Wim van der Leegte nu in boekvorm: 'De tranen schoten in mijn ogen'

EINDHOVEN - “Ik dacht als eerste, hoe moet ik er van af zien te komen?” aldus Wim van der Leegte. Toch is Brabants bekendste industrieel blij dat er nu een biografie over zijn leven is verschenen. Het boek, geschreven door Frits Conijn, journalist bij het Financieele Dagblad, werd vrijdagavond gepresenteerd in het Evoluon in Eindhoven.

"Ik zat er inderdaad niet meteen om te springen, vertelt Wim van der Leegte aan Omroep Brabant. In 2016 werd Van der Leegt benaderd door Frits Conijn. “Maar toen zei mijn president-commissaris, hij schrijft een boek of je nu meewerkt of niet. Ik heb er een paar maanden over nagedacht en besloot toch maar mee te werken. Dan wordt het tenminste het beste boek.”

Het boek vertelt het levensverhaal van de Brabantse industrieel die in 50 jaar VDL liet uitgroeien tot een groep bedrijven met zo’n zestienduizend werknemers. “Ik ben hartstikke blij met het boek. Het is met de juiste emotie en met liefde voor medewerkers geschreven”, vertelt Van der Leegte.

Maar hoe is het dan om over jezelf te lezen? “Dat was soms enorm emotioneel. Als je leest over de negatieve dingen in je leven schieten de tranen in je ogen. Maar ook schoten de tranen in mijn ogen van het lachen.”

Van der Leegt hoopt ook iets mee te geven aan andere ondernemers in de biografie. “Ik vind mijn omgang met medewerkers belangrijk. Hoe je omgaat met medewerkers bepaalt hoe jij door het leven komt. Het is belangrijks dat je dit goed doet. En je moet kijken naar je cijfers. Dat je jezelf niet in de nesten werkt. Of je nu 95 bedrijven zoals wij of een paar, dat maakt dan niet uit.”

De miljardair heeft in oktober 2016 het stokje overgedragen aan zijn zoon Willem. Toch heeft Wim het nog erg druk. “Ik ga nog een paar dagen in de week naar kantoor. Dan praat ik nog met de kinderen en de directie. Ik heb nog beheermaatschappijen waar ik mee bezig ben. En ik heb nog een stoeterij die nog niet winstgevend is en die moet ook nog winstgevend worden, dat moet ik nog zien te bereiken. Dat valt niet mee, maar dat gaat toch gebeuren.”