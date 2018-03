De elfde minuut van PSV-VVV is voor Thy: 'Alleen een penalty voor VVV kan dit verpesten'

EINDHOVEN - Zonder dat hij zelf meespeelt zal de Eredivisiewedstrijd tussen PSV en VVV-Venlo zaterdagavond deels in het teken staan van Lennart Thy. De Duitse aanvaller van de Venlose club heeft besloten het duel te laten schieten om via bloeddonatie een stamceltransplantatie voor een leukemiepatiënt mogelijk te maken.

Dat gebaar van Thy kan in de voetbalwereld op veel waardering rekenen. Fans van PSV hebben via Facebook en Twitter opgeroepen tot een staande ovatie in de elfde minuut van het duel, als eerbetoon aan de mogelijk levensreddende daad van de nummer 11 van VVV.





Sympathiek

"Dit is geen vooraf geregistreerde actie vanuit de supportersvereniging, maar een sympathiek initiatief dat bij een paar supporters is ontstaan”, reageert Harrie Timmermans, voorzitter van de Supportersvereniging PSV. “Via social media zijn veel mensen binnen no time op de hoogte gebracht van de actie en het verhaal erachter. Dit ontstijgt de rivaliteit tussen beide teams en supporters.”

Verpesten

Volgens Timmermans heeft de actie van de PSV-fans alles in zich om minimaal de samenvatting van Studio Sport te halen. “Het verhaal rond Thy is menselijk en mooi en dan zie je dat sport inderdaad mensen verbroedert. Het enige dat deze actie kan verpesten is een penalty voor VVV in de tiende minuut..."

