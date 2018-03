Superfan en vrijwilliger Stefan is niet weg te slaan bij FC Eindhoven: 'De club zit in je bloed'

EINDHOVEN - Hij is de schakel tussen de supporters van FC Eindhoven en het bestuur van de club: Stefan van Dommelen. Als supporterscoördinator is de Eindhovenaar het aanspreekpunt voor beide partijen. Maar dat is niet het enige wat hij doet voor de club. Van Dommelen besteedt per week heel wat uur aan FC Eindhoven: "FC Eindhoven zit in je bloed, dat gaat niet weg."

De avonden dat FC Eindhoven thuis speelt, beginnen voor Stefan altijd rond een uur of zes. Overlegje hier, overlegje daar en vervolgens de fanshop openen. Want als supporterscoördinator beheert hij ook nog eens de fanstore van FC Eindhoven. En vrijdagavond is het daar druk met Italianen en Duitsers. "Mooi hè?, dat die dan naar onze club komen", vertelt een glunderende Stefan terwijl hij staat af te rekenen.

Maar die fanshop is niet het enige dat Stefan in de gaten moet houden. Hij houdt ook een oogje in het zeil bij de kinderen die met de spelers mee het veld op moeten. "Ik heb ooit geholpen met het opzetten van onze kidsclub en ben dat nu langzaam aan het overdragen. Maar op de achtergrond houd ik het nog wel een beetje in de gaten."







'Ik durf de uurtjes niet te tellen'

Hoeveel uur Stefan aan de club besteedt durft hij niet te zeggen. "Naast m'n werk is het 's avonds vaak nog even op de computer wat dingetjes doen, een planning maken voor de kidsclub en dan overdag nog eens wat appjes versturen als er dingen geregeld moeten worden", vertelt hij "Maar het is niet erg. Ik haal er veel voldoening uit en het is ook echt zó leuk. We hebben een leuke supportersgroep. Iedereen kent elkaar."

Die supportersclub zorgde het afgelopen jaar voor een nieuw supportershome: Café 1909. In de hoek van het stadion is de nieuwe stamkroeg gebouwd. Stefan laat hem met trots zien. "Het is mooi dat het er is. Hier hebben we ons als supporters hard voor gemaakt.", vertelt hij. "Het mooie is ook dat we hier de harde muziek hebben en in het oude supportershome is het nu voor de mensen die het wat rustiger aan willen doen. Nu heeft dus iedereen een leuke avond."



Eindhoven zit in je bloed

Dat de Eindhovenaar zo betrokken is bij de club is niet gek. Hij komt al van kleins af aan bij FC Eindhoven. "Ik ging als vijfjarig mannetje met mijn vader en opa mee, die waren ook supporter. Later heb ik hier ook gevoetbald en dan blijf je hangen", vertelt hij. "Die liefde voor de club gaat nooit weg. Eindhoven zit in je DNA, in je bloed en dat gaat er nooit meer uit."