Jubileumwedstrijd brengt Niels Fleuren (FC Oss) geen geluk: 1-2 verlies tegen Fortuna

OSS - De jubileumwedstrijd van Niels Fleuren begon vrijdagavond met bloemen, maar eindigde in mineur. De verdediger van FC Oss werd vóór aanvang van het thuisduel met Fortuna Sittard in het zonnetje gezet, omdat hij liefst vierhonderd officiële wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam heeft staan. Maar door de 1-2 nederlaag was er na afloop vooral chagrijn en teleurstelling.

Fleuren had met zijn ploeg juist belangrijke punten willen en kunnen pakken in de strijd om een play-offplaats. En dat kwam er dus niet van.

‘Een punt was verdiend geweest’

“Drie punten was wellicht te veel geweest, maar we hadden hier zeker een punt over de streep moeten trekken. Dat was verdiend geweest”, meende Fleuren.

Duur puntverlies voor FC Oss, dat dit seizoen aast op deelname aan de nacompetitie, maar de laatste weken een beetje lijkt af te haken. Fleuren ziet het toch niet somber in voor zijn club: “Ik denk dat we nog steeds in de race zijn. Er zijn nog acht wedstrijden waarin we genoeg punten moeten pakken. We doen nog volop mee en dus gaan we er vol voor.”

Na 400 ook 500?

Terug naar zijn jubileum. Want vierhonderd wedstrijden in het betaald voetbal blijft imposant. De meeste speelde hij voor VVV Venlo, een paar voor FC Emmen en sinds dit seizoen dus FC Oss. En gezien zijn 31 jaar is vijfhonderd wedstrijden wellicht ook nog te halen.

Fleuren: “Misschien wel, maar ik bekijk het per seizoen. Als je lang speelt loopt de teller op. Maar nu eerst maar eens dit seizoen goed afmaken en dan zien we wel weer verder.”