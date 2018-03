Man gebeten vanwege slechte wifi-verbinding

OSS - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeten in een huis aan de Berghemseweg in Oss. De dader was boos omdat de wifi-verbinding niet goed werkte.

Omdat de ruzie uit de hand liep, werd de politie gewaarschuwd. Agenten hebben de dader aangehouden en vastgezet in een cellencomplex in Den Bosch. De verdachte, die zaterdag wordt gehoord, was dronken.