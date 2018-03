Gemaskerd duo gijzelt man in zijn eigen auto en berooft hem

BREDA - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gegijzeld en beroofd in Breda. Hij werd overmeesterd door twee gemaskerde mannen nadat hij zijn auto parkeerde op het Chasséveld en naar het Chassé Theater wilde lopen.

De daders zetten de man terug in zijn eigen auto, deden hem handboeien om en reden vervolgens met hem weg. Nadat ze de man bestolen hadden, parkeerden ze de auto op de kruising van de Beverweg met het Hooghout en gingen ze er vandoor. Onder meer met de telefoon van het slachtoffer.

Handboeien

De beroofde man vervolgens waarschuwde mensen in de omgeving en die belden de politie. De agenten kwamen snel aan en deden de handboeien af. De politie is een onderzoek gestart.