Vrachtwagen belandt in sloot naast A4, meerdere ongelukken door gladheid

EINDHOVEN - Vanwege gladheid en sneeuwval zijn er zaterdagochtend al verschillende ongelukken gebeurd op de Brabantse wegen.

Op de A58 is een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen is betrokken. De rechterrijstrook was enige tijd afgesloten voor bergingswerkzaamheden.

Vanwege de gladheid vloog op de Westerhagelaan in Breda een auto uit de bocht en botste tegen een boom. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch is ook een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is afgesloten.

Een vrachtwagen schoof op de gladde A4 in een sloot naast de weg. Niemand raakte gewond. In Lieshout raakte een auto van de weg en kwam eveneens in een sloot terecht. De bestuurder raakte lichtgewond.

Code geel

Het KNMI waarschuwt voor gladheid vanwege sneeuw in onze provincie. Het gaat om maximaal twee centimeter sneeuw die blijft liggen. Het KNMI heeft daarom tot zaterdagmiddag code geel afgekondigd.

Het KNMI adviseert weggebruikers hun rijgedrag aan te passen en weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden.

Dat het koud wordt dit weekend, was al eerder duidelijk. Heel erg koud zelfs. In delen van onze provincie komt de temperatuur zaterdag overdag niet boven het vriespunt.