Kluisjesrovers Oudenbosch hadden flessen bij zich om in te urineren

OUDENBOSCH - De daders van de spectaculaire kluisroof van twee weken geleden bij de Rabobank in Oudenbosch zijn goed voorbereid te werk gegaan. Niet alleen het alarmsysteem, maar ook het camerasysteem was op geraffineerde wijze gemanipuleerd.





Daardoor zouden de twee, maar mogelijk meer daders, niet te zien zijn geweest op camerabeelden. Het alarmsysteem zou zelfs zijn uitgezet. Dat schrijft De Telegraaf zaterdag. Bovendien hadden de daders lege flessen bij zich om in te urineren. Het lijkt er steeds meer op dat de daders hulp hebben gehad van binnenuit.

Miljoenenroof

De miljoenenroof bij de Rabobank in Oudenbosch vond vermoedelijk plaats in de nacht van 4 op 5 maart. Een medewerker ontdekte op maandagmiddag 5 maart dat er in de kluisjeskelder van de bank ingebroken was. De bank werd meteen gesloten. Pas dinsdagavond werd bekend wat er was gebeurd. De politie doet met zo'n twintig rechercheurs wordt er gezocht naar de voortvluchtige daders.

Opengebroken

De dieven hebben honderden kluisjes opengebroken en namen geld en waardevolle spullen mee. Gedupeerden hebben van de bank een brief ontvangen waarin ze kunnen aangeven wat er in hun safeloket zat.

De klanten worden binnenkort uitgenodigd om hun kluisje te bekijken. Het gaat vermoedelijk nog maanden duren voordat de gedupeerden hun spullen die niet gestolen zijn terugkrijgen.