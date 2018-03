Vier Bulgaren vast na vondst hennepdrogerij en vijftien kilo aan henneptoppen

ROOSENDAAL - Vier Bulgaren zijn vrijdagavond aangehouden in Roosendaal, nadat in hun huis aan de Gastelseweg vijftien kilo aan henneptoppen werd gevonden. De verdachten zijn drie mannen van 19, 21 en 40 jaar en een 18-jarige vrouw.

Medewerkers van de gemeente gingen op onderzoek uit na meldingen van stankoverlast in de omgeving van de Jacob van Heemskerckstraat. Gewaarschuwde agenten roken de hennepgeur ook. Daarop zetten ze een warmtecamera in. Die leidde hen naar het huis aan de Gastelseweg.

Azijn

Toen ze aanbelden, deed een Engelssprekende man open. In het huis roken de agenten een sterke azijngeur. Ze zagen een pan op het fornuis staan, waarin een doorzichtige vloeistof werd opgewarmd. Ze vermoedden dat dit bedoeld was om de hennepgeur te maskeren. Na onderzoek ontdekten ze de hennepdrogerij. Hierop werden de mannen en de vrouw die op dat moment in huis waren, aangehouden.