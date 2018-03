Traditionele AwayDay voor Willem II-fans, duizend supporters mee naar Enschede

TILBURG - Het is inmiddels een traditie bij Willem II, ieder jaar wordt er een AwayDay georganiseerd. Duizend supporters reizen zaterdagmiddag naar Enschede om de Tilburgse club in de avond te steunen tegen FC Twente.

“De eerste AwayDay was tegen Vitesse, daarna hebben we ook naar AZ en PSV een AwayDay georganiseerd”, zegt Maykel Santegoets, die namens Stichting KingZine in de organisatie zit. “Toen we in de Jupiler League speelden hebben we het niet georganiseerd. De uitvakken zijn daar toch wat kleiner, die zaten toch al vol.”

Zoveel mogelijk supporters mee naar een uitwedstrijd, daarom kijkt men goed tegen welke club de AwayDay georganiseerd wordt. “We kijken bijvoorbeeld naar hoe groot het uitvak is, daar moeten veel mensen in kunnen. En we zoeken naar een logisch moment, meestal in de tweede seizoenshelft. We dachten eerst aan de uitwedstrijd tegen Roda JC, maar die wedstrijd was al in september. Dat was te vroeg.”





Organisatie

Er komt nog wel wat bij kijken om een AwayDay te organiseren. “Vooral tijd en veel energie. We doen het samen met Willem II. Er moeten vooral sponsoren geregeld worden. Een bus naar Enschede kost toch snel een honderdje of acht. En er gaan zestien bussen, reken maar uit.” In één van de bussen stapt de geblesseerde aanvoerder Jordens Peters in, hij reist met de fans mee en zit ook in het uitvak.

“En er moet natuurlijk ook voor een drankje gezorgd worden. Op de heenreis mogen we vier blikken bier per persoon verkopen. Dat zijn er al vierduizend”, legt Santegoets uit. “Op de terugreis maakt het niet veel uit. In totaal moeten we zo’n tienduizend blikken hebben. En dan zijn er ook kinderen bij en drinkt niet iedereen bier.”

Bij een normale uitwedstrijd stoppen de bussen met supporters nog wel eens om wat te gaan eten. “Met duizend man bij de McDonalds binnen stappen is alleen wat lastig. Dus dat slaan we nu over.”





‘Volle bak’

Met de steun van de duizend supporters moet Willem II weer een goed resultaat neerzetten, tegen concurrent FC Twente. “Negentig minuten volle bak? Dat is wel de bedoeling. Vorige week tegen PSV zijn we als fans ook volle bak gegaan, dat heeft zich wel uitbetaald. We moeten er nu weer vol voor gaan.”

Een zege in Enschede zou de terugreis naar Tilburg wat fijner maken voor de fans. “Als Willem II-supporter heb je negen van de tien keer een minder leuke terugreis. Af en toe een leuke terugreis is wel fijn”, aldus Santegoets.

