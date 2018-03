Als je heel nodig naar de wc moet dan breek je desnoods in, zo dacht deze Eindhovenaar

EINDHOVEN - De bewoner van een huis aan de Stationsweg in Alkmaar is zich zaterdagochtend rond zes uur rot geschrokken toen een onbekende man op zijn toilet zat.

Die onbekende man was een 35-jarige Eindhovenaar met ‘hoge nood’. Hij zag kennelijk geen andere oplossing dan een ruit vernielen om het huis binnen te sluipen. Vervolgens is hij op het toilet gaan zitten.

Onder invloed

Agenten haalden de man van het toilet en hielden hem aan. Volgens de politie was hij onder invloed. De Eindhovenaar is meegenomen naar het politiebureau waar hij voorlopig in een cel, met toilet, zit om te ontnuchteren. In de loop van zaterdag wordt hij verhoord.