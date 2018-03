Huis zwaar beschadigd door uitslaande brand in Beukenlaan Sterksel

STERKSEL - Aan de Beukenlaan in Sterksel is zaterdagochtend een huis zwaar beschadigd door een uitslaande brand. Twee bewoners ademden rook in en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de hond van het stel was op tijd uit het brandende huis. De brand, die rond kwart voor één uitbrak, begon in de woonkamer. Brandweerlieden hadden het vuur rond half twee onder controle.

De oorzaak van de brand is niet bekend.