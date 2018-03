'Het is moneytime', NAC wil zich zondag veilig spelen en Roda JC begraven

BREDA - NAC is hard op weg naar nog een jaar eredivisie. De promovendus uit Breda kan daar zondagmiddag een reuzenstap in nemen als het thuis de nummer laatst Roda JC verslaat. "Bij winst stellen we ons denk ik defintief veilig voor rechtstreekse degradatie", zegt NAC-trainer Stijn Vreven.

Het is zondag wel misschien wel DE wedstrijd van het jaar. Of in ieder geval een enorm belangrijke sleutelwedstrijd voor NAC. Bij winst op Roda JC hoeft de ploeg alleen nog weg zien te blijven bij de nacompetieplekken voor weer een seizoen op het hoogste niveau.



"Zondag kunnen we een concurrent begraven", zegt NAC-coach Stijn Vreven. "We zullen over Roda heen moeten walsen en ik hoop dat onze twaalfde man dat beseft en ons weer naar de drie punten schreeuwt. "



Roda JC scoort moeilijk

Toch beseft Vreven dat het geen eitje wordt zondag tegen de Limburgers. "Ondanks dat zij laatste staan, kunnen zij aardig voetballen. Zij willen ook voetballen en hebben kwaliteit. We moeten de heenwedstrijd niet vergeten, want die verloren we met 1-0. Wij mogen nooit iemand onderschatten. Wij hebben ook voorlaatste gestaan en hebben ook geen slechte ploeg.



Prettig voor NAC is wel dat Roda JC een ploeg is die -zeker de laatste tijd- zeer moeilijk scoort. "Dat klopt", zegt de oefenmeester van NAC. "Maar soms heb je aan één doeplunt genoeg. Dat wil weinig zeggen, het gaat in voetbal puur om het rendement."



Moneytime

Maar Stijn Vreven heeft er alle vertrouwen in dat NAC de drie punten in eigen huis houdt. En dat zijn ploeg ook de nacompetitie weet te ontlopen. "Je zou zeggen van wel", stelt de Belg. "Vorig jaar hadden we ook ups en downs, maar op het moment suprême stonden we er. Ook dit seizoen moesten we lang zoeken naar de juiste veldbezetting, naar de juiste poppetjes op de juiste plaats. Wedstrijden die we aan het begon van het seizoen zouden verliezen, verliezen we nu abslouut niet meer."



"Zondag is het 'moneytime'. Het zijn wedstrijden waarin je het seizoen kan beslissen en daar moeten we dus drie punten pakken", aldus de trainer van NAC.