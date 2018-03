Jeugdzorgorganisatie Juzt baalt stevig van drugsvondst in woongroep

BREDA - "Wij balen stevig", zo begint de Raad van Bestuur van jeugdhulporganisatie Juzt haar reactie. De medewerkers zijn geraakt. De organisatie vindt het vreselijk dat bij een van de jongeren die zij begeleidt, een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Er wordt onderzocht hoe dat heeft kunnen gebeuren, maar de organisatie gaat ook kijken wat ze kunnen doen om dit soort incidenten te voorkomen.

Vrijdag werd in een woning in Breda,  waar jongeren begeleid wonen een grote hoeveelheid drugs aangetroffen,

Juzt verklaart in een schriftelijke reactie dat zij niet accepteert dat jongeren met drugs en criminaliteit in aanraking komen. Toch betekent dit niet dat de jongere niet meer welkom is: "Het is nu een zaak van de politie, maar daarna gaan we kijken hoe we deze jongere verder kunnen begeleiden", zegt bestuurder Jos van Nunen.

De burgemeester heeft de woning verzegeld, maar Juzt heeft voor alle jongeren een veilige plek gevonden.

Juzt benadrukt dat zij geloven dat jongeren het verdienen om in een veilige omgeving op te groeien waar ze kunnen groeien.  Liefst een zo normaal mogelijke omgeving, zoals de groepswoning in een gewone wijk in Breda.