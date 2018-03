Coöperatie Laatste Wil voelt zich niet verantwoordelijk voor zelfdoding Ximena Knol

UDEN - “Wij kunnen er niet verantwoordelijk voor zijn, want wij hebben er niets mee te maken” zegt bestuurslid Petra de Jong van de Coöperatie Laatse Wil. De Jong geeft zonder enige aarzeling direct antwoord op de indringende vraag, of de coöperatie zich verantwoordelijk voelt voor de zelfgekozen dood van de 19-jarige Udense. “Wij hebben nooit en te nimmer een naam genoemd van het poeder en dat zullen we ook nooit doen. Blijkbaar heeft zij zelf zaken uitgezocht op internet.”

Na de zelfgekozen dood van de 19-jarige Ximena zochten de ouders actief de media, waarbij vooral de coöperatie het moest ontgelden. Niet zo heel netjes vinden ze bij de Coöperatie Laatste Wil. “Deze mensen zijn in diepe rouw en bij rouw hoort ook boosheid. Die boosheid richten ze nu op ons”, zegt Petra de Jong. “Ik snap dat ze het vreselijk vinden, maar ik ben bang dat ze spijt krijgen van hun uitlatingen als ze merken hoe het echt in elkaar zit.”



Geen contact met ouders Ximena

De coöperatie heeft geen contact gehad met de ouders. “Ik zou niet weten hoe en er zijn ook geen plannen om contact op te nemen.” Op de vraag of Ximena lid was van de vereniging volgt De Jong het protocol van de coöperatie, door te zeggen dat ze nooit mededelingen doen over leden. “Maar het feit dat ik al eerder zei dat we er niets mee hebben te maken, zegt misschien genoeg.”



'Media speelt kwalijke rol'

Een kwalijke rol in deze trieste affaire heeft vooral de media gespeeld vinden ze bij de CLW. “En dan vooral de TV." (RTL late-night (red). "Ik vind dat die mensen tegen zichzelf beschermd hadden moeten worden. Mensen in zo’n rouwproces, met zoveel boosheid verdienen echt bescherming.”



In september 2017 maakte Coöperatie Laatste Wil bekend een poeder te hebben gevonden dat legaal verkrijgbaar is en dat zou kunnen leiden tot een humane dood, mits het in een juiste dosering ingenomen zou worden. Het ledenaantal van de coöperatie steeg toen explosief. En ook nu, door de zelfgekozen dood van Ximena Knol is de ledenaanwas enorm