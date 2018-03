Jeffrey Herlings valt tijdens kwalificatie voor GP Valkenswaard, Glenn Coldenhoff vijfde

VALKENSWAARD - Jeffrey Herlings is zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix Valkenswaard onderuit gegaan. Terwijl hij op de eerste plaats reed viel hij van zijn motor. Uiteindelijk kwalificeerde de leider in het wereldklassement zich als negentiende voor de Grand Prix die zondag gereden wordt.

Herlings ging onderuit terwijl hij op kop reed. Hij kon na zijn val verder rijden. Er waren echter wat problemen met zijn motor, waardoor hij de pits in moest. Op plaats 34 kwam hij weer het veld in, een goede kwalificatie was daardoor uitgesloten. In minder dan tien minuten haalde Herlings nog vijftien coureurs in, hij kwalificeerde zich daardoor als negentiende.





Coldenhoff

De Belg Jeremy van Horebeek won de kwalificatiewedstrijd, voor Gautier Paulin en Tim Gajser. Regerend wereldkampioen Antonio Cairoli, grote rivaal van Herlings, eindigde als vierde. De beste Nederlander in de kwalificatiewedstrijd was Glenn Coldenhoff, de coureur uit Heesch werd vijfde.

