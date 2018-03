Pakt Willem II na monsterscore tegen PSV ook de volle winst tegen concurrent FC Twente? [LIVE]

ENSCHEDE - Willem II speelt zaterdagavond een uitwedstrijd tegen concurrent FC Twente. De Tilburgse club staat momenteel vijftiende, het heeft acht punten meer dan de huidige nummer zeventien van de eredivisie. Tussenstand: 0-0.

7' Foutje van Darryl Lachman, die de bal verspeelt aan Tom Boere. De spits, vorig jaar bij FC Oss nog topscorer van de Jupiler League, is niet zorgvuldig in zijn pass richting Fredrik Jensen. Lachman is opgelucht, zijn fout levert de thuisploeg geen kans op.

6' Willem II wacht af. Het gunt FC Twente de bal. Omdat er bij de Tukkers weinig beweging is in de eerste minuten, is het allemaal wat tam op het veld.

2' Enorme kans voor Willem II. Na een goede actie van Fernando Lewis krijgt Ben Rienstra de bal op een presenteerblaadje. De middenvelder, dit seizoen al goed voor zeven treffers, schiet de bal zacht naast.

1' In een ijzig koud stadion in Enschede is er afgetrapt. Al na een halve minuut krijgt FC Twente een vrije trap, na een overtreding van Fernando Lewis. Doelman Timon Wellenreuther heeft geen moeite met het schot van Danny Holla.





Opstelling

Trainer Reinier Robbemond kiest voor dezelfde namen als tegen PSV, op doelman Mattijs Branderhorst na. De goalie viel geblesseerd uit tijdens de 5-0 zege en lijkt de rest van het seizoen uitgeschakeld. De Duitse goalie Timon Wellenreuther is zijn vervanger onder de lat.





LEES OOK: Traditionele AwayDay voor Willem II-fans, duizend supporters mee naar Enschede