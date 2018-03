Steenbergen organiseert een festival om jongeren over te halen naar de stembus te gaan

STEENBERGEN - Het is het laatste weekend voor de verkiezingen en dus trekken politici massaal de provincie in om stemmen te winnen. In Steenbergen hebben ze zelfs een verkiezingsfestival georganiseerd. En dat is vooral om jongeren over te halen woensdag naar de stembus te gaan. Lokale bands moeten de jongeren lokken.

Tussen de bands door zijn er debatten en politici lopen er in het wild rond, dus de jongeren kunnen ze vragen stellen. In de middag laten de jongeren het nog wat af afweten. “Maar dat komt omdat de meeste jongeren nu nog wat anders hebben te doen. Vanavond komen er zeker meer,” aldus een 20-jarige vrouw.



Leuke dingen

Volgens de burgemeester is het niet zo dat jongeren niet zijn geïnteresseerd in lokale politiek. “Ik denk alleen dat we die interesse een beetje moeten aanwakkeren,” aldus Ruud van den Belt. "Met name met leuke dingen, en beetje dynamisch, niet zo saai.”



En voor de jongeren die er zijn was dat ook precies de reden om te komen. "Ik ben hier voor het bier en de muziek," vertelt een jongen kort en bondig. "Ik ga straks misschien nog wel even naar een debat luisteren, zodat ik straks een keuze kan maken." En dat is natuurlijk precies zoals de gemeente het heeft bedoeld.