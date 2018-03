Bossche politieke partij geeft briefjes van 5 euro weg, verkiezingscampagne op het randje

DEN BOSCH - De politieke partij Buitengewoon Ongewoon deelt zondag geld uit aan willekeurige voorbijgangers. Het gaat om vijftig briefjes van vijf euro. Met de actie wil de partij onderstrepen dat het letterlijk en figuurlijk een aanwinst is voor de Bosschenaren en de stad 'verrijkt'. Juridisch is de actie op het randje, in het wetboek van Strafrecht (artikel 126) staat dat het verboden is met een gift iemand om te kopen om zijn kiesrecht op een bepaalde manier uit te oefenen. Op omkoping staat een gevangenisstraf van zes maanden. Het geld komt uit eigen zak.

Het geld is vastgebonden aan flyers. Die folders worden gevouwen en als vliegtuigjes van het bordes van het stadhuis op de Markt gegooid. Op die flyer staan verder geen verkiezingsstandpunten, maar alleen de naam van de politieke partij en de tekst 'de enige flyer zonder loze belofte'.

Zoeken de grenzen op

Lijsttrekker Ralph Posset weet dat zijn actie op het randje is. "We zoeken bewust de grens op. Dat past bij mijn karakter en bij onze politieke partij. Als kunstenaar verzin ik vaak acties die bij de goegemeente voor lange tenen zorgen. We willen laten zien dat we ballen hebben. Veel partijen maken nog campagne alsof het 1994 is en komen niet verder dan het uitdelen van folders."

Eerder nam de politieke partij al filmpjes op, waarbij ze aan burgers vraagt of die op Buitengewoon Ongewoon zouden stemmen als ze tien euro krijgen. "Dat geld hebben we natuurlijk niet echt gegeven, maar ik was wel verrast door het aantal mensen dat ja zegt." De filmpjes zijn nog niet uitgezonden.

Volksoploop

In andere steden leidden acties, waarbij geld weggegeven zou worden tot rellen. Zo werd in het verleden een reclameactie in Parijs ter plekke afgelast. 7000 mensen kwamen naar de Eiffeltoren omdat een bedrijf biljetten van vijf tot 500 euro weg zou geven. Posset heeft geen idee hoeveel Bosschenaren op zijn actie af zullen komen. "Met mijn acties loopt het vaak storm of er komt bijna niemand. Maar ik kan zoiets samnen met mijn andere kandidaats-raadsleden wel in goede banen leidden."

Als Buitengewoon Ongewoon in de raad komt, kan de kiezer nog meer bijzondere acties verwachten. De raadsleden stoppen de vergoeding voor hun raadswerk in een potje. Burgers die voor een goed plan geen subsidie krijgen van de gemeente, kunnen dan bij de partij aankloppen, bijvoorbeeld voor een kunstproject. "We willen Den Bosch verlevendigen."

De politie kon zaterdag niet reageren op de vraag of er extra agenten worden ingezet. Ook de Kiesraad was niet bereikbaar.