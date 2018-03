Klaas Dijkhoff drinkt Bredase biertjes met kiezers

BREDA - "Wij willen het nuttige met het aangename combineren" aldus gemeenteraadslid Thierry Aartsen. Daarom nodigde hij zowel Klaas Dijkhoff als een bus vol Bredanaars uit voor een proeverij van Bredase biertjes. Dijkhoff ging graag op de uitnodiging in.









In een grote, knaloranje bus reden tientallen Bredanaars en de VVD politici hun toer. Frontaal, Dok 19, Beers and Barrels en Boerke Verschuren werden aangedaan. Geen van de gepresenteerde biertjes waren onbekend voor de fractievoorzitter, maar hij vond het geen straf om ze nog een keer te proeven. Bovendien was het zaterdag veel te koud om te flyeren, deze activiteit was een prima alternatief.

De gesprekken gingen veelal over bier, maar politieke onderwerpen werden niet gemeden. Een bruggetje tussen bier en politiek was zo gemaakt. Dijkhoff zegt tegen Omroep Brabant: "Laten we de mensen die vragen hebben over de lokale politiek meenemen langs lokale ondernemers en de lokale brouwerijen om te proeven wat daar uit de tap komt."