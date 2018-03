Michael van Gerwen oppermachtig naar de winst bij Players Championship 5

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft zaterdag Players Championship 5 gewonnen. De topdarter uit Vlijmen maakte indruk in de wedstrijden die hij speelde. Op weg naar de finale won Van Gerwen van Ricky Evans, Jeffrey de Zwaan, Keegan Brown, Gary Anderson en James Wade. In de finale was hij te sterk voor Chris Dobey (6-2).

De nummer één van de wereld won de finale vrij eenvoudig. Chris Dobey keek al snel tegen een 3-0 achterstand, door twee breaks van Van Gerwen. Bij een 4-0 achterstand gooide Dobey een tiendarter, daarmee kwam hij op het scorebord te staan. Met een break kwam hij terug tot 4-2. Maar met een 160-finish pakte Van Gerwen meteen weer een break terug. Ook de volgende leg ging naar Van Gerwen. Het is de derde keer dit jaar dat hij een Players Championship wint.

Kraker

In de kwartfinale stond er een absolute kraker op het programma. Van Gerwen nam het op tegen Gary Anderson. De Schot verkeerde de afgelopen tijd in topvorm. Hij won Players Championship 3 en 4, terwijl hij ook de UK Open op zijn naam schreef. Tegen Van Gerwen had hij zaterdagmiddag echter niets te vertellen.

Bij een 2-1 stand voor Van Gerwen gooide Anderson bijna een 133-finisher, om in twaalf darts uit te zijn. Op de derde pijl ging het mis, Van Gerwen gooide vervolgens wel uit. Daarna pakte Anderson geen leg meer, mede door meerdere missers op de dubbels. Mighty Mike eindigde de wedstrijd met een 118-finish, via dubbel zeven.