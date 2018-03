Auto rijdt kerk binnen, spektakel bij brandweerwedstrijd [FOTO'S]

SON - Het had de dag van hun dromen moeten worden. Maar nadat een jaloerse ex met zijn auto zaterdag de kerk in Son binnenreed, veranderde de droomdag van het kersverse bruidspaar in een nachtmerrie. De bruid kwam bekneld te zitten onder de auto en tot overmaat van ramp vielen er kaarsen op de grond in de kerk en ontstond hierdoor een kleine brand met veel rook.

De rook trok naar boven toe waar iemand op het orgel aan het oefenen was. Deze man had een koptelefoon op en kreeg van het hele gebeuren niets mee. Gelukkig was het maar een oefening, tien verschillende korpsen uit de omgeving deden mee aan de brandweerwedstrijd in de klasse '112' .

De brandweervaardigheidstoetsen worden georganiseerd door de Algemene Brandweer Wedstrijd Comité. Aan de wedstrijd in Son deden brandweerposten uit onder meer Best, Bakel, Maarheeze, Asten, Bavaria (bedrijfsbrandweer), Gemert, Geldrop- Mierlo, de Beerzen en Hapert mee.

Beoordeling door jury

Iedere keer werd hetzelfde scenario afgespeeld, de brandweerlieden werden door een jury beoordeeld op verschillende onderdelen, onder meer veiligheid voor zichzelf en de manier van brandbestrijding. Aan de brandweer de taak om het slachtoffer boven te redden, de vrouw beneden onder de auto te redden, de brand te blussen en ook de boze groep die de bestuurster van de auto wil aanvallen rustig te krijgen en over te dragen aan de politie. 

De beste korpsen uit de regio gaan uiteindelijk door naar wedstrijden in de gewestelijke klasse.