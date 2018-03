30.000 PSV-fans geven staande ovatie aan levensredder Lennart Thy

EINDHOVEN - PSV-fans die massaal applaudiseren voor een speler van de tegenstander. En dan ook nog een speler die er niet eens bij is. Het gebeurde zaterdagavond in de wedstrijd tegen VVV-Venlo. De Duitse VVV-spits Lennart Thy werd geëerd, omdat hij het leven van een leukemiepatiënt probeert te redden.





Zonder dat hij zelf meespeelt staat de wedstrijd tussen PSV en VVV dus deels in het teken van de nummer 11 van VVV. In de elfde minuut ging iedereen in het Philips Stadion staan. Zowel de fans van VVV als die van PSV.

Thy ontbreekt bij VVV, omdat hij via bloeddonatie een stamceltransplantatie voor een leukemiepatiënt mogelijk maakt.

Dat gebaar van Thy kan in de voetbalwereld op veel waardering rekenen. Fans van PSV riepen via Facebook en Twitter op tot de ovatie in de elfde minuut van het duel. Ook bij andere duels dit weekend werd Thy geëerd.