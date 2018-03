Albert Heijn Eindhoven overvallen, meerdere kassa's leeggehaald

De Albert Heijn aan de Leenderweg in Eindhoven is zaterdag rond 20.00 uur overvallen. Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision Mediaprodukties.

EINDHOVEN - De Albert Heijn aan de Leenderweg in Eindhoven is zaterdag rond 20.00 uur overvallen. De overvallers bedreigden met vuurwapens het personeel. Meerdere kassa's werden leeg gehaald. Een getuige die buiten stond en de daders wilde afleiden, toen ze naar buiten kwamen, werd ook bedreigd, aldus een politiewoordvoerder. De winkel is gesloten.

De winkel is regulier tot 22.00 uur open. Klanten die tijdens de overval binnen waren, mochten hun boodschappen nog afrekenen, daarna ging de deur op slot. Onduidelijk is nog hoeveel klanten er op het moment van de overval binnen waren.

De daders waren tussen de 20 en 30 jaar, ze hadden donkere kleding aan en bivakmutsen op. Ze spraken Nederlands zonder accent. Agenten zoeken de omgeving af.

Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.